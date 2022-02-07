ДБР викликало на допит експрезидента Януковича
Державне бюро розслідувань викликає 9 лютого на допит експрезидента Віктора Януковича для отримання підозри
Повістку опублікувало видання "Урядовий кур'єр".
“Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного”, - йдеться у повідомленні.
За даними Інтерфакс-Україна, мова йде про справу за фактом дезертирства співробітників Управління Державної охорони, які організували незаконний виїзд Януковича до РФ.
- Нагадаємо, 1 лютого ДБР повідомило про заочний арешт колишнього начальника охорони експрезидента Віктора Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії.
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