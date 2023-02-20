Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед 27 осіб, яким повідомили про підозру, є 2 високопосадовці, 17 правоохоронців, в числі яких 2 прокурора та 1 слідчий, 1 суддя, 7 цивільних осіб.

"Серед них колишній заступник Міністра внутрішніх справ України, який, використовуючи своє службове становище, сприяв наданню працівникам органів внутрішніх справ недозволених для використання в Україні спеціальних засобів російського виробництва, та своїми діями забезпечив усунення перешкод для їх застосування, що призвело до тяжких наслідків", - йдеться у повідомленні.

У справах Майдану за рік було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних, серед них 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник Секретаря РНБО України, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

Зокрема, такий дозвіл отримано стосовно колишнього начальника управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, який організував складання завідомо неправдивих офіційних документів про нібито невиконання вимоги про зупинку активістами "Автомайдану", які 29 грудня 2013 року здійснювали автопробіг в напрямку резиденції експрезидента Януковича – "Межигір’я".

Зазначається, що на підставі цих документів суди безпідставно притягнули до адміністративної відповідальності як учасників автопробігу, так і власників транспортних засобів, які взагалі не брали у ньому участь.

За рік 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб були доправлені до суду.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишніх Міністра внутрішніх справ України, його заступника та директора Департаменту матеріального забезпечення МВС України за фактом перевищення влади та службових повноважень під час поставки із РФ спеціальних засобів – гранат нелетальної дії, що спричинило тяжкі наслідки.

Також скеровано обвинувальний акт стосовно п'яти "тітушок" за фактом умисного вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

На даний час прокурори забезпечують підтримання публічного обвинувачення у 128 судових справах стосовно 254 осіб. Прокурорами профільного Департаменту здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 51 кримінальному провадженні.

Зазначається, що загалом за весь період розслідувань повідомлено про підозру 383 особам. До суду скеровано 165 обвинувальних актів стосовно 301 особи. Законної сили набрали обвинувальні вироки стосовно 29 осіб.

За процесуального керівництва прокурорів територіальних органів прокуратури повідомлено про підозру 135 особам. До суду скеровано 105 обвинувальних актів стосовно 118 осіб. Законної сили обвинувальні вироки стосовно 26 осіб.