Рабів до раю не пускають, українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, - Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні
Сьогодні 20 лютого в Україні вшановують День пам’яті Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності
На честь цього президент Зеленський опублікував звернення.
Він зазначив, що попри те, що Революція Гідності вже завершилася, боротьба за незалежність триває. За його словами, "міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила".
"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини. Свобода й рівність. Демократія. Відкритість України до світу і поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратись і захищатися. Те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю", - зауважив президент.
Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває, наголосив Зеленський.
"За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться", - сказав очільник держави.
"Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу", - також додав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе