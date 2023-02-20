На честь цього президент Зеленський опублікував звернення.

Він зазначив, що попри те, що Революція Гідності вже завершилася, боротьба за незалежність триває. За його словами, "міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила".

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини. Свобода й рівність. Демократія. Відкритість України до світу і поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратись і захищатися. Те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю", - зауважив президент.

Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває, наголосив Зеленський.

"За самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться", - сказав очільник держави.

"Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу", - також додав він.