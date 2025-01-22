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З початку доби на фронті відбулося 67 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку

Катерина Ганжа
22 січня, 2025 середа
17:27
Війна з Росією

Від початку доби, 22 січня, на російсько-українському фронті відбулося 67 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 41 атаку ворога

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

"Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Баранівка, Дем’янівка, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Першотравневого, Новосергіївки, Зеленої Долини, Кузьминого та в напрямку Серебрянського лісу. Незавершеним залишилося одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів у районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 44 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Перше Травня, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 41 атаку, три боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили одну атаку противника.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили три атаки російських загарбників, ще три – тривають. Противник здійснив близько 200 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

  • Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1950 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 11 танків РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
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