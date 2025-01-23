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На Київщині у матері викрали однорічну дитину за вигадані борги: зловмисників затримали

Ольга Бабишена
23 січня, 2025 четвер
03:08
Кримінал

У селі Софіївська Борщагівка на Київщині двоє чоловіків викрали у матері однорічну дитину за неіснуючі борги. Згодом правоохоронці затримали зловмисників

Зміст

Про це інформує поліція Київщини. 

Вказано, що інцидент трапився вночі 20 січня. За даними правоохоронців, двоє чоловіків зайшли у квартиру потерпілої, яка самостійно виховує доньку, і вимагали повернути вигаданий борг у 200 тисяч доларів. Коли жінка відмовилася віддавати гроші, вони викрали її дитину та забрали з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Жінку після цього зачинили у квартирі. 

Згодом правоохоронці знайшли викрадену дівчинку в одній із квартир у місті Києві, за місцем проживання спільниці фігурантів. Дитина не постраждала. 

"Менш ніж за добу правоохоронці встановили та затримали усіх зловмисників. Ними виявилися 21-річний та 22-річний мешканці столиці, а також 31-річна спільниця", - йдеться у повідомленні. 

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання та незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Київщина
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