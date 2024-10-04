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Посол Швейцарії пояснив участь держави в зустрічі КНР і Бразилії, де обговорювалась "мирна ініціатива" щодо України

Дар'я Куркіна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
17:04
Світ Швейцарія

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн запевнив, що позиція його держави стосовно врегулювання війни в Україні не змінилася, і будь-яка "мирна ініціатива" повинна поважати міжнародне право і Статут ООН

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Бауманн прокоментував участь Швейцарії в зустрічі Китаю та Бразилії про "мирну ініціативу" щодо України.

"Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - сказав посол.

Також він запевнив, що позиція Берна є "абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Водночас за його словами, Швейцарія вважає, що слід розглядати всі мирні плани, які поважають згадані принципи.

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Бауманн.

Посол також підкреслив, що швейцарське МЗС вирішило взяти участь у зустрічі Китаю і Бразилії як спостерігач.

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю в справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.

Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив таке рішення Угорщини.

29 вересня речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив про підтримку китайсько-бразильського "мирного плану" щодо війни в Україні.

Теги:
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
Бразилія
Війна з Росією
Світ про Україну
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