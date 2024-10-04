Посол Швейцарії пояснив участь держави в зустрічі КНР і Бразилії, де обговорювалась "мирна ініціатива" щодо України

Про це він розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Бауманн прокоментував участь Швейцарії в зустрічі Китаю та Бразилії про "мирну ініціативу" щодо України.

"Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - сказав посол.

Також він запевнив, що позиція Берна є "абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Водночас за його словами, Швейцарія вважає, що слід розглядати всі мирні плани, які поважають згадані принципи.

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Бауманн.

Посол також підкреслив, що швейцарське МЗС вирішило взяти участь у зустрічі Китаю і Бразилії як спостерігач.