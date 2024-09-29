Швейцарія підтримала китайсько-бразильський "мирний план" щодо війни в Україні: у МЗС розчаровані цим рішенням
У Міністерстві закордонних справ України розчаровані і не розуміють, чому Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську мирну пропозицію щодо завершення війни
Про підтримку "мирного плану" Китаю і Бразилії заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо в коментарі виданню Le Temps.
За його словами, китайсько-бразильська пропозиція "пропонує альтернативу войовничим промовам, які ми мали змогу почути цього тижня в ООН як з української, так і з російської сторони".
Водночас Бідо наголосив на важливості додати в документ ініціативи посилання на Статут ООН.
Як пише Le Temps, Швейцарія була єдиною західною країною, запрошеною 27 вересня на установчу зустріч "Друзів миру" на чолі з Китаєм та Бразилією. Хоча відомо, що в зустрічі брала участь також Угорщина.
Реакція МЗС України
У Міністерстві закордонних справ України тим часом заявили, що розчаровані рішенням Швейцарії підтримати китайсько-бразильську ініціативу щодо завершення війни.
У відомстві нагадали, що у червні Україна спільно зі Швейцарією провела перший Глобальний саміт миру. Після цього країни продовжили співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього Саміту. Також Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.
"Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій", - наголосили у МЗС.
Там також зауважили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: нічого про Україну без України, базування на Статуті ООН та повага до суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
У МЗС підкреслили, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними.
"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - пояснили у відомстві.
Україна закликала Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в "мирних ініціативах", які "можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру".
Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"
Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.
28 серпня спеціальний представник уряду Китаю в справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.
Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".
26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.
Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив таке рішення Угорщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе