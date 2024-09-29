Швейцарія підтримала китайсько-бразильський "мирний план" щодо війни в Україні: у МЗС розчаровані цим рішенням

Про підтримку "мирного плану" Китаю і Бразилії заявив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо в коментарі виданню Le Temps.

За його словами, китайсько-бразильська пропозиція "пропонує альтернативу войовничим промовам, які ми мали змогу почути цього тижня в ООН як з української, так і з російської сторони".

Водночас Бідо наголосив на важливості додати в документ ініціативи посилання на Статут ООН.

Як пише Le Temps, Швейцарія була єдиною західною країною, запрошеною 27 вересня на установчу зустріч "Друзів миру" на чолі з Китаєм та Бразилією. Хоча відомо, що в зустрічі брала участь також Угорщина.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України тим часом заявили, що розчаровані рішенням Швейцарії підтримати китайсько-бразильську ініціативу щодо завершення війни.

У відомстві нагадали, що у червні Україна спільно зі Швейцарією провела перший Глобальний саміт миру. Після цього країни продовжили співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього Саміту. Також Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

"Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій", - наголосили у МЗС.

Там також зауважили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: нічого про Україну без України, базування на Статуті ООН та повага до суверенітету й територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.



У МЗС підкреслили, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними.

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - пояснили у відомстві.

Україна закликала Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в "мирних ініціативах", які "можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру".