Ми могли б провести другий Саміт миру в Індії, – Зеленський

Про це президент Україн Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для The Times of India.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи існує можливість, що Моді може провести перемовини між Україною та Росією, Зеленський зазначив, що індійський прем'єр міг би допомогти з організацією проведення другого Саміту миру.

"У нас є майданчик – Саміт миру. Вважаю, що ми могли б провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт", – сказав він.

Зеленський додав, що для цього Києву потрібно підготуватися.

"Ми готові почути пропозиції тих чи інших країн. І пропозиції Індії, і ЄС, і країн Африканського континенту… Якщо Бразилія і Китай мають пропозиції – будь ласка. Але тільки на основі нашого формату, бо війна в нас. Я вважаю, такий саміт може бути в Індії", – наголосив Зеленський.