Другий саміт миру може поставити в цій війні крапку, яка ніколи не стане трикрапкою, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що другий саміт миру зможе поставити в російсько-українській війні "крапку, яка ніколи не стане трикрапкою"
Про це він сказав на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 20 вересня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Зеленський наголосив, що Формула миру - це єдиний реальний формат завершення війни зі справедливим і тривалим миром.
"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який зможе поставити крапку в цій війні. Саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою", - зазначив президент.
Він також додав, що "мир - це не заморозка війни та не маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним".
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що РФ і Китай мають долучитися до другого Саміту миру, проте Москва не повинна вимагати капітуляції Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.93Продаж 46.62
- Актуальне
- Важливе