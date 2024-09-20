Другий саміт миру може поставити в цій війні крапку, яка ніколи не стане трикрапкою, - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 20 вересня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Зеленський наголосив, що Формула миру - це єдиний реальний формат завершення війни зі справедливим і тривалим миром.

"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який зможе поставити крапку в цій війні. Саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою", - зазначив президент.

Він також додав, що "мир - це не заморозка війни та не маніпуляції міжнародним правом і мораллю. Мир має бути надійним".