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В Італії вважають, що Росія та Китай мають брати участь у Саміті миру

Дар'я Куркіна
20 вересня, 2024 п'ятниця
09:56
Світ Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що РФ і Китай мають долучитися до другого Саміту миру, проте Москва не повинна вимагати капітуляції Києва

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Про це повідомляє RAI.

Очільник італійського МЗС акцентував, його країна не воює з Росією.

"Я за мирну конференцію, у якій, як сказав сам Зеленський, повинні брати участь Російська Федерація, а також Китайська Народна Республіка", - сказав Таяні.

Водночас міністр підкреслив, РФ не повинна висувати на Саміті рішення капітуляції чи поразки України.

"Тому що інакше це не було б мирною угодою", - додав він.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

27 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретна дата та місце проведення другого Саміту миру будуть відомі після створення спільного плану реалізації Формули миру.

13 вересня Зеленський заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. 

Теги:
Росія
Італія
МЗС
Війна з Росією
Світ про Україну
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