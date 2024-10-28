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"Вважаю, що Путін розколює БРІКС своєю політикою війни": Зеленський заявив про провал саміту БРІКС

Світлана Кравченко
28 жовтня, 2024 понедiлок
10:33
Світ Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній саміт БРІКС у Казані, назвавши його провальним, та зазначив, що відсутність союзу в організації спричинена політикою війни російського диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю для The Times of India.

На думку Зеленського, саміт БРІКС провалився передусім через те, що не всі лідери були на ньому присутні. 

"Там не було багатьох лідерів, на яких розраховувала Росія, навіть в самому БРІКСі, окрім гостей. Це говорить про те, що союзу в БРІКСі немає. Я вважаю, що сам БРІКС розколює Путін своєю політикою війни", - наголосив президент.

Він також заявив, що Путін дуже хоче поляризувати світ і розділити на "Захід+" і "БРІКС+". Натомість наразі у нього це не вийшло через те, що всі розуміють, що він вбивця і терорист. За словами Зеленського, навіть деякі держави, які користуються дешевим російським енергоресурсом і прагнуть завдяки цьому вирівняти свою економіку, "не хочуть моратися об Путіна". 

Також Зеленський назвав Путіна непослідовним, адже він не захотів підтримувати умовні бразильсько-китайські мирні пропозиції з точки зору територіальної цілісності. За його словами, для Китаю і Бразилії це стало "ляпасом". зокрема тому бразильський лідер не був присутній на саміті БРІКС. 

Український президент, коментуючи участь у саміті у Казані генсека ООН Антоніу Гутерреша, наголосив, що у питанні війни в Україні сьогодні не можна бути нейтральними, адже це означатиме бути на боці Росії. 

"Нейтральність дуже допомагає виключно Росії. Між агресором і жертвою не може бути нейтральності. Я вважаю, що це прихована підтримка РФ. Ті, хто був на саміті БРІКС і говорив про свою нейтральність, говорив про те, що хоче допомогти вирішенню цього конфлікту, виглядають більш проросійськими. Це не про мир, бо Росія почала цю війну і продовжує. А значить, це про війну. Хочуть вони цього чи ні, усвідомлюють це чи ні - вже не важливо. Це є фактом. Нейтральність у цій війні - це підтримка російської сторони", - підкреслив Зеленський.

Саміт БРІКС у Казані: що відомо 

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні. 

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС. 

Своєю чергою Путін під час виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО. 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Індія
Володимир Зеленський
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