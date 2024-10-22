МЗС України: Гутерреш прийняв від воєнного злочинця Путіна запрошення до Казані, це псує репутацію ООН

Про це заявило МЗС України.

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН", - йдеться у повідомленні.

Раніше Kyiv Post, посилаючись на слова керівника інформаційного центру ООН в Москві, повідомило, що Гутерреш прийняв запрошення Путіна відвідати саміт БРІКС, який відбуватиметься у російській Казані з 22 по 24 жовтня. Цьогоріч там головуватиме Росія.

Про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКС був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.