Путін намагатиметься використати саміт БРІКС, аби запропонувати свою формулу закінчення війни, - Зеленський

Про це президент сказав в інтерв'ю в етері телемарафону.

"Путін буде робити все, щоб запропонувати світові свою формулу закінчення війни. І для того, щоб його формулу хтось реально підтримав і погодився, для цього йому потрібен якийсь фундамент", - сказав Зеленський.

За його словами, Путін розуміє, що він не має підтримки США, Євросоюзу, а також "має питання" з азійськими та арабськими країнами. Тому очільнику Кремля "потрібно було знайти якийсь майданчик", - вважає президент України.

"БРІКС - зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він буде будувати на цьому майданчику не економічні відносини і зміцнення навколо Росії, а найголовніше - його бачення, як закінчити війну. А вже його бачення він буде прив'язувати до економічних здобутків інших країн, які входять в БРІКС або БРІКС+", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна піднімала це питання із Білим домом, зокрема, про те, що Росія працює над тим, аби на саміт БРІКС приїхав генсек ООН Антоніо Гутерреш. За словами Зеленського, це "погані моменти, погані сигнали".

Президент України також зазначив, що РФ намагається таким чином влаштувати свій так званий перший саміт миру, однак Зеленський наголосив, що Росія не має такої великої кількості підтримки, яку має Україна.

"Вони роблять початкове - давайте ми, мовляв, поспілкуємось на майданчику БРІКС, але повірте мені, це буде "неформальний діалог" про те, як нам закінчити війну. Тобто вони спеціально ділять світ. Хочуть розділити єдність навколо України світових лідерів. Ось що вони роблять", - додав президент.

Про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКС був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.