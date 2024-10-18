Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Треба було міняти ядерну зброю на вступ до НАТО, а не на Будапештський меморандум, - Зеленський

Треба було міняти ядерну зброю на вступ до НАТО, а не на Будапештський меморандум, - Зеленський

Марія Науменко
18 жовтня, 2024 п'ятниця
18:07
Світ Володимир Зеленський

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Зеленський заявив, що гарантії безпеки, які мала б Україна як член НАТО, були б надійнішою компенсацією за відмову від ядерної зброї, ніж гарантії, надані Будапештським меморандумом

Зміст

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю в етері телемарафону. 

Зеленський заявив, що деякі представники Заходу критикують пункт Плану перемоги щодо вступу України до НАТО, водночас не пропонуючи жодної альтернативи.

"У них немає альтернативи, яку запропонувала наша сторона. Просто немає. Так, вони можуть сказати про заморожений конфлікт, "Давайте зараз зупинимось". Добре! Питання: "Що буде післязавтра?", - наголосив президент, стверджуючи, що в майбутньому Путін може знову здійснити спробу вторгнення в Україну. 

Він підкреслив, що до Будапештського меморандуму Україна мала ядерну зброю і була ядерною державою, що й було однією із гарантій безпеки для нашої держави. За його словами, саме вступ до НАТО, а не меморандум, міг би стати кращою компенсацією за відмову від ядерного арсеналу.

"Мій аргумент щодо Будапешту, коли ми віддали відповідну зброю, яку ми повинні були міняти на членство в НАТО. Так треба було міняти, а не на Будапештський меморандум. Треба було віддавати ядерну зброю, а отримувати НАТО і ЄС. Цього замало. Безпека - вона різна, як ви бачите: і коридори зернові, і фінансова підтримка. Безпека - не тільки збройна. Безпека - й економічна", - підкреслив він.

Крім того, раніше німецький таблоїд Bild написав, нібито Україна має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. Зеленський прокоментував це повідомлення, заявивши, що це є лише "інформаційний вкид".

"Стосовно ядерної зброї, по-перше,  ми не збирались створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Я хочу, щоб ми розуміли, що від деяких медіамайданчиків це був вкид такої інформації. І тому хочу, щоб нас розуміли дуже правильно: я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. І аргумент: під час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю, і нам гарантували безпеку, територіальну цілісність України. Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б саме та парасолька, яка є в інших ядерних держав, якщо ти не в НАТО. НАТО краще", - наголосив він, додавши, що членство України в НАТО є пріоритетнішим для безпеки нашої держави, ніж будь-які види зброї.

  • У пʼятницю, 18 жовтня, президент Володимир Зеленський поділився подробицями, як до вступу України в НАТО ставляться США, Франція і Німеччина.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
ЄС
Вступ в ЄС
ядерна зброя
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
гарантії безпеки
Читайте також:
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
16 жовтня, 2024 середа
"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника
Марія Захарова
Автор Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
навчання НАТО
Автор Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
18 жовтня
18:45
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський про зменшення мобілізаційного віку: партнери б хотіли, але планів немає
18:43
Україна зацікавилася румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert: її вивчать детальніше
18:33
OPINION
Виступ Залужного: з генералами НАТО ніхто не розмовляв так жорстко
18:32
Володимир Зеленський
Путін намагатиметься використати саміт БРІКС, аби запропонувати свою формулу закінчення війни, - Зеленський
18:26
Олександр Сирський
Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО й захисту критичної інфраструктури
18:20
Володимир Зеленський
"Має бути справедливо": Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
18:18
Росіяни на Донеччині розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового, - прокуратура
18:11
Рустем Умєров
Україна може зняти заборону на експорт озброєння: Умєров пояснив, що для цього потрібно
18:02
OPINION
Ядерна зброя: Трамп вибухнув гнівом на Зеленського
17:53
зсу артилерія
Від початку доби на фронті відбулось 112 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку
17:51
Володимир Путін
Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною, але лише "на базі Стамбулу"
17:33
Володимир Зеленський і Джо Байден
Кожні 2-3 тижні отримуватимемо пакети допомоги й очікуємо команду Білого дому в Україні, - Зеленський про реакцію США на План перемоги
17:28
Данія
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн
17:22
Зеленський, Шольц і Макрон
Макрон особисто підтримуватиме вступ України в НАТО, скепсис залишився у німців, - Зеленський
17:14
Ексклюзив
армія КНДР
У КНДР відмобілізований людський ресурс занадто широкий: Defense Express про північнокорейських військових у РФ
17:04
Марк Рютте
"Росія має про це знати": Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО
17:01
Лейбл Universal Music розірвав контракт зі співаком One Direction Ліамом Пейном за кілька днів до його смерті
17:01
Максим Петренко
У боях на Донеччині загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко
16:58
Працівник Укрзалізниці, який координував атаки РФ на ешелони ЗСУ, отримав довічне увʼязнення
16:58
швидка
РФ атакувала дроном комунальників у Херсоні: є постраждалі
16:45
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували супутниковий зв'зок у Росії, - ЗМІ
16:45
Роберт Фіцо
"Може спровокувати Третю світову війну": Фіцо назвав План перемоги Зеленського суперечливим
16:44
Байден Шольц
Підтримуємо Україну й водночас стежимо, аби "НАТО не стало стороною війни": Шольц та Байден зустрілися в Німеччині
16:39
Дмитро Медведєв
"Підійде будь-яка лабораторія радянських часів": Медведєв звинуватив Україну у створенні "брудної бомби"
16:37
Оновлено
Ях'я Сінвар
ХАМАС підтвердив загибель свого ватажка Ях'ї Сінвара
16:24
Сергій Лавров
"Ніякого вступу до НАТО": Лавров оприлюднив вимоги РФ до України
16:24
Ексклюзив
Україна_Польща
В Польщі є політики, які бояться конкуренції з Україною в ЄС, - Княжицький
16:20
КНДР, Північна Корея
У розвідці Естонії спрогнозували, як участь військових з КНДР у війні в Україні вплине на ситуацію на фронті
16:18
Денис Шмигаль та Петтері Орпо
Шмигаль у Гельсінкі зустрівся з прем'єром Фінляндії Орпо та запропонував створити коаліції цивільного захисту
16:08
Ексклюзив
Дана Ярова
Все речове майно, окрім броні та каски, яке видають військовослужбовцю, більше він не повертає, - Ярова
16:05
OPINION
Хто профукав нашу ядерну зброю? І чому Зеленський тут ні до чого
15:58
Молдова
Росія витратили €100 млн на спроби зірвати президентські вибори, - віцепрем'єр-міністерка Молдови Герасимова
15:53
Рустем Умєров
Умєров про підсумки засідання ради Україна – НАТО: "Противників вступу країни до Альянсу не було"
15:48
Український піаніст Ботвінов отримав престижну нагороду Французького товариства мистецтв
15:48
Оновлено
Кирило Буданов
В РФ готують понад 10 тис. солдатів із КНДР для війни в Україні, - Буданов
15:45
До Києва прибула заступниця держсекретаря США Узра Зея
15:39
Україна повернула тіла 501 полеглого військового
15:34
Зроблено в Україні
У Мінекономіки повідомили, коли українці отримають перші виплати за програмою "Національний кешбек"
15:32
Рустем Умєров
Україна закликала НАТО до обміну розвідданими про участь північнокорейських військ у війні, - Умєров
15:29
Ексклюзив
У Києві відкрився Фестиваль перших п’єс, де покажуть вистави військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV