Треба було міняти ядерну зброю на вступ до НАТО, а не на Будапештський меморандум, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю в етері телемарафону.

Зеленський заявив, що деякі представники Заходу критикують пункт Плану перемоги щодо вступу України до НАТО, водночас не пропонуючи жодної альтернативи.

"У них немає альтернативи, яку запропонувала наша сторона. Просто немає. Так, вони можуть сказати про заморожений конфлікт, "Давайте зараз зупинимось". Добре! Питання: "Що буде післязавтра?", - наголосив президент, стверджуючи, що в майбутньому Путін може знову здійснити спробу вторгнення в Україну.

Він підкреслив, що до Будапештського меморандуму Україна мала ядерну зброю і була ядерною державою, що й було однією із гарантій безпеки для нашої держави. За його словами, саме вступ до НАТО, а не меморандум, міг би стати кращою компенсацією за відмову від ядерного арсеналу.

"Мій аргумент щодо Будапешту, коли ми віддали відповідну зброю, яку ми повинні були міняти на членство в НАТО. Так треба було міняти, а не на Будапештський меморандум. Треба було віддавати ядерну зброю, а отримувати НАТО і ЄС. Цього замало. Безпека - вона різна, як ви бачите: і коридори зернові, і фінансова підтримка. Безпека - не тільки збройна. Безпека - й економічна", - підкреслив він.

Крім того, раніше німецький таблоїд Bild написав, нібито Україна має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. Зеленський прокоментував це повідомлення, заявивши, що це є лише "інформаційний вкид".

"Стосовно ядерної зброї, по-перше, ми не збирались створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Я хочу, щоб ми розуміли, що від деяких медіамайданчиків це був вкид такої інформації. І тому хочу, щоб нас розуміли дуже правильно: я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. І аргумент: під час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю, і нам гарантували безпеку, територіальну цілісність України. Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це була б саме та парасолька, яка є в інших ядерних держав, якщо ти не в НАТО. НАТО краще", - наголосив він, додавши, що членство України в НАТО є пріоритетнішим для безпеки нашої держави, ніж будь-які види зброї.