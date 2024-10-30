Україна готує план, який презентують на другому Саміті миру

Про це в етері телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру", - заявив представник Володимира Зеленського.

За словами Никифорова, Україна також активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоби заручитися їхньою підтримкою.

Водночас у Зеленського не розсекретили деталей щодо цього плану.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь.

Зеленський також вважає, що прем'єр-міністр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.