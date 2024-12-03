Зеленський заявив, що РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але Путіна не цікавить мир

Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.

"Після першого саміту ми домовилися, що проведемо відповідні конференції з кожним із пунктів формули миру і підготуємо вже детальний документ до кінця листопада. Дев'ять конференцій, де були 50+ країн, ми всі конференції провели, документ готовий, він детальний і відпрацьований", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна чекає на об'єднану позицію всіх країн, а також на думку новообраного президента США Дональда Трампа після інавгурації.

"Ми не відмовляємось від своєї позиції. Як всі лідери й хотіли - на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо, але я хочу всім нагадати країнам, які сумнівалися, чи бути на першому саміті, без Росії. Я їм казав, - ви побачите, що Росія зробить усе, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту і потім скасувати свою можливість бути присутньою на другому саміті. Вона не цікавиться закінченням війни, Путіна не цікавить мир", - наголосив президент.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий Глобальний саміт миру в листопаді 2024 року до президентських виборів у США. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада 2024 року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь.

Зеленський також вважає, що індійський прем'єр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

30 жовтня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна готує план із трьох пунктів, який представлять на другому Саміті миру.

31 жовтня Офіс президента повідомив, що Україна почне формувати пропозиції до другого Саміту миру після тематичної конференції в Канаді щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

8 листопада речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що передумовою проведення другого Саміту миру є створення спільної основи для мирної угоди, що відображатиме позицію світової спільноти.