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"Готові запросити РФ": МЗС назвало передумову проведення другого Саміту миру

Увесь Лесь
8 листопада, 2024 п'ятниця
10:48
Війна з Росією МЗС

Передумовою проведення другого Саміту миру є створення спільної основи для мирної угоди, що відображатиме позицію світової спільноти

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Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає пресслужба відомства.

"Протягом серпня, жовтня відбулося 9 тематичних конференцій за окремими пунктами Формули миру. Усі ці заходи вже завершено. Їхнім результатом стало прийняття спільних комюніке кожного з цих заходів. Ми вважаємо, що ці комюніке, ці документи створюють надійну базу для фіналізації спільної мирної основи. Багато разів говорилося, що ми працюємо над цією спільною мирною основою. І цей документ, який ми плануємо завершити в листопаді, представлятиме позицію міжнародної спільноти щодо справедливого припинення війни на основі цілей і принципів Статуту ООН. Тож ми працюємо над цією спільною мирною основою. І саме підготовка цього спільного мирного договору є передумовою проведення успішного другого Саміту миру", - сказав Тихий.

Речник МЗС нагадав, що Україна неодноразово заявляла про готовність запросити на другий Саміт миру представників РФ, і наголосив, що захід матиме сенс, якщо буде ефективним.

"Як ми неодноразово говорили, ми готові запросити представників Росії на Другий саміт миру. Коли, знову ж таки, Спільна мирна програма буде завершена, і ми зрозуміємо, що можемо організувати успішний саміт. Нікому не потрібен протокольний захід. Усім, на мою думку, потрібен значущий саміт і подія, яка дійсно може наблизити справедливий мир", - сказав Тихий.

Представник міністерства зазначив, що наразі не може назвати дати і місце проведення заходу.

Що відомо про другий Саміт миру

Україна прагнула провести другий Глобальний саміт миру в листопаді 2024 року до президентських виборів у США. Проте згодом стало відомо, що другий Саміт миру у листопаді не відбудеться, "але все для його підготовки вже має бути готово".

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада 2024 року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

У жовтні президент України припустив, що якщо країни Глобального Півдня запросять російського диктатора Володимира Путін на другий Саміт миру, той не захоче брати участь. 

Зеленський також вважає, що індійський прем'єр Нарендра Моді міг би допомогти організувати другий Саміт миру в Індії.

30 жовтня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна готує план із трьох пунктів, який представлять на другому Саміті миру.

31 жовтня Офіс президента повідомив, що Україна почне формувати пропозиції до другого Саміту миру після тематичної конференції в Канаді щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

Теги:
Новини
Україна
МЗС України
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