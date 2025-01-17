Будинок з "Сам удома" у передмісті Чикаго продали за $5,5 млн

Про це пише Bloomberg.

Будинок з червоної цегли, розташований у штаті Іллінойс, який використовували для зйомок фільму 1990 року з Маколеєм Калкіним "Сам удома", продали за $5,5 млн. Його попередні власники Тріша і Тім Джонсон виставили маєток на продаж за ціною $5,25 млн у травні 2024 року. Родина отримала кілька пропозицій, тому підвищила ціну.

"Хоча це кінець епохи для продавців, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів", — сказала агентка з нерухомості Coldwell Banker Realty Доун Маккенна.

Сам удома, Фото: Кадр з фільму

Будинок площею 530 кв. м має п’ять спалень і був відремонтований у 2018 році. Джонсони придбали його у 2016 році. Імена покупців не були названі, а інформація про продаж ще не оприлюднена в окружних документах.

Будинок стає туристичною пам'яткою під час свят, коли шанувальники кіно з'їжджаються, щоб побачити знакову цегляну будівлю. Лорі Німан з Christie’s International Real Estate, яка представляла покупців, зазначила, що нові власники готові прийняти цю славу нерухомості.

Будинок Маккалістерів з "Сам удома", Фото: airbnb

"Мої клієнти повністю усвідомлюють культовий статус будинку та радість, яку він приносить багатьом людям, особливо під час свят. Вони справді сприймають його значення та розуміють, що це означає для шанувальників у всьому світі. Вони раді шанувати цю спадщину", - наголосила вона.

Маколей Калкін, якому було 10 років, коли блокбастер 1990 року вийшов на екрани, став зіркою після цього. Минулого року він сказав New York Times, що розглядав ідею придбати будинок "заради сміху", коли його виставили на продаж.



