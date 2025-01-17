Литва погодилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП у відповідь на заклик Трампа
У п'ятницю, 17 січня, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що його країна "зобов'язується виділяти" від 5% до 6% ВВП на оборону до 2030 року
Про це повідомляє Politico.
Згідно з повідомленням, цей крок Литва зробила у відповідь на заклик новообраного президента США Дональда Трампа збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 5 % ВВП, що є значним стрибком порівняно з нинішнім цільовим показником НАТО, який становить 2 % ВВП.
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"Складні часи вимагають сміливих рішень, лідерства, - наголосив Будрис. - Ми закликаємо наших союзників наслідувати цей приклад. Епоха пасивних стратегій "сидіння і вичікування" закінчилась".
Крім того, Литва стала першою країною, яка відповіла на ініціативу Трампа, попри те, що Польща цього року вже пообіцяла підвищити свої витрати до 4,7% ВВП – найвищого показника серед держав НАТО.
- Раніше, литовський президент Гітанас Науседа заявив, що його країна в наступному році збільшить оборонні витрати до 4% ВВП.
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