Литва погодилася збільшити витрати на оборону до 5% ВВП у відповідь на заклик Трампа

Про це повідомляє Politico.

Згідно з повідомленням, цей крок Литва зробила у відповідь на заклик новообраного президента США Дональда Трампа збільшити свої витрати на оборону щонайменше до 5 % ВВП, що є значним стрибком порівняно з нинішнім цільовим показником НАТО, який становить 2 % ВВП.

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"Складні часи вимагають сміливих рішень, лідерства, - наголосив Будрис. - Ми закликаємо наших союзників наслідувати цей приклад. Епоха пасивних стратегій "сидіння і вичікування" закінчилась".

Крім того, Литва стала першою країною, яка відповіла на ініціативу Трампа, попри те, що Польща цього року вже пообіцяла підвищити свої витрати до 4,7% ВВП – найвищого показника серед держав НАТО.