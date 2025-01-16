РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 16 січня
Увечері четверга, 16 січня, Росія запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Станом на 20:07 ворожі БПЛА:
- у Сумській області, рухались в південно-західному та південному напрямках
- на Чернігівщині, рухались в західному напрямку
- на Полтавщині, рухались в західному напрямку
- на Харківщині, рухались в південно-східному та західному напрямках
- на Запоріжжі, рухались в північному напрямку
- на Миколаївщині, рухались в західному напрямку
О 20:33 про загрозу застосування дронів попереджали Черкаську область, а о 21:13 Вінниччину.
О 21:55 дрони:
- у Сумській області, рухались в південному напрямку
- на Чернігівщині, рухались в західному напрямку
- на Полтавщині, рухались в західному напрямку
- на Харківщині, рухались в східному та північному напрямках
- на Київщині, рухались в західному напрямку
- на Вінниччині, рухались в західному напрямку
О 21:59 Донецьку, Херсонську та Запорізьку області попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. А за хвилинку на Дніпропетровщині зафіксували швидкісну ціль.
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