"Минулого року ми втратили більше ніж 9 ГВт": Галущенко про дефіцит в енергосистемі

Про це він сказав на засіданні уряду у Верховній Раді.

"Ми тільки протягом минулого року втратили більше ніж 9 гігават, тобто це те, що було знищено або пошкоджено", - зазначив Галущенко, додавши, що насправді з огляду на рівень споживання минулої зими це була половина.

Він зауважив, що станом на сьогодні енергосистема збалансована.

Утім, за його словами, є два основних питання: як пройти цю зиму і як відновлювати державу.

"І тому безумовно нам потрібні проєкти великої генерації країни, тому що найгірший буде сценарій, коли після закінчення війни ми почнемо відновлювати активно економіку і не зможемо цього зробити саме через брак генерації", - пояснив міністр.

Галущенко підкреслив, що він є прихильником розвитку атомної енергетики, тому що сьогодні в світі, згідно зі звітом МАГАТЕ, продовжено в експлуатації 60 атомних блоків і ще 63 будуються.

Міністр енергетики запевнив, що розвиток економіки без стабільного постачання базової електроенергії і базової генерації є неможливим.