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"Минулого року ми втратили більше ніж 9 ГВт": Галущенко про дефіцит в енергосистемі

Ксенія Золотова
17 січня, 2025 п'ятниця
12:50
Економіка Герман Галущенко

У 2024 році енергосистема України втратила понад 9 гігават генерації через пошкодження внаслідок російських обстрілів

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Про це він сказав на засіданні уряду у Верховній Раді.

"Ми тільки протягом минулого року втратили більше ніж 9 гігават, тобто це те, що було знищено або пошкоджено", - зазначив Галущенко, додавши, що насправді з огляду на рівень споживання минулої зими це була половина. 

Він зауважив, що станом на сьогодні енергосистема збалансована. 

Утім, за його словами, є два основних питання: як пройти цю зиму і як відновлювати державу. 

"І тому безумовно нам потрібні проєкти великої генерації країни, тому що найгірший буде сценарій, коли після закінчення війни ми почнемо відновлювати активно економіку і не зможемо цього зробити саме через брак генерації", - пояснив міністр. 

Галущенко підкреслив, що він є прихильником розвитку атомної енергетики, тому що сьогодні в світі, згідно зі звітом МАГАТЕ, продовжено в експлуатації 60 атомних блоків і ще 63 будуються. 

Міністр енергетики запевнив, що розвиток економіки без стабільного постачання базової електроенергії і базової генерації є неможливим.

  • Народна депутатка Інна Совсун висловилася щодо закупівлі обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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