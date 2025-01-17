"Минулого року ми втратили більше ніж 9 ГВт": Галущенко про дефіцит в енергосистемі
У 2024 році енергосистема України втратила понад 9 гігават генерації через пошкодження внаслідок російських обстрілів
Про це він сказав на засіданні уряду у Верховній Раді.
"Ми тільки протягом минулого року втратили більше ніж 9 гігават, тобто це те, що було знищено або пошкоджено", - зазначив Галущенко, додавши, що насправді з огляду на рівень споживання минулої зими це була половина.
Він зауважив, що станом на сьогодні енергосистема збалансована.
Утім, за його словами, є два основних питання: як пройти цю зиму і як відновлювати державу.
"І тому безумовно нам потрібні проєкти великої генерації країни, тому що найгірший буде сценарій, коли після закінчення війни ми почнемо відновлювати активно економіку і не зможемо цього зробити саме через брак генерації", - пояснив міністр.
Галущенко підкреслив, що він є прихильником розвитку атомної енергетики, тому що сьогодні в світі, згідно зі звітом МАГАТЕ, продовжено в експлуатації 60 атомних блоків і ще 63 будуються.
Міністр енергетики запевнив, що розвиток економіки без стабільного постачання базової електроенергії і базової генерації є неможливим.
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