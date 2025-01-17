У Трампа розуміють: програти Україну - це дати можливість Китаю виграти війну, - політик Рибачук
Політик, голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук зазначив, що команду Трампа об'єднує сприйняття Китаю як найбільшої загрози
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У Трампа є своя команда, яка розуміє, що США мають посилити демократичний табір, зокрема через співпрацю з ЄС. Усю команду Трампа об'єднує сприйняття Китаю як найбільшої загрози, і вони дуже тісно пов'язують можливий розвиток сценарію в Україні з поведінкою Китаю, який є основним ворогом", - зауважив Рибачук.
За словами голови ГО "Центр спільних дій", в команді Трампа чудово усвідомлюють, що якщо зараз програти Україну, це означатиме дати можливість Китаю виграти цю війну.
"Для нас це важливо, бо ми розуміємо, що для Трампа навіть не Гренландія і не Панама є проблемою номер один, а Китай. І коли вся команда Трампа розуміє, що Китай і Росія – це тісні союзники, які виступають єдиним фронтом, американці кажуть: якщо ми хочемо зупинити цього об'єднаного монстра, потрібно зробити все, щоб Україна виграла цю війну. Тому тут у нас є певний оптимізм", - наголосив Рибачук.
- Народна депутатка України, членкиня Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова зазначила, що Трамп буде шукати шляхи та варіанти закінчення війни в Україні.
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