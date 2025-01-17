У Міненерго стверджують, що бронювання працівників енергетики працює "майже в автоматичному режимі"
Міністр енергетики Герман Галущенко висловив думку, що в Україні ефективно працює бронювання працівників енергетики
Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Мені здається, що бронювання у нас працює ефективно. Що ми зробили? По-перше, ми залишили 100% бронювання для енергетиків. Причому це не тільки компанії, які безпосередньо генерують або реалізують електроенергію – це компанії, які здійснюють підрядні роботи, компанії, які виконують певні роботи для відновлення, для ремонтів", – розповів Галущенко.
Він наголосив на важливості таких компаній, адже без їхніх послуг Україна не зможе втримати або відновити ті чи інші енергетичні об'єкти.
"Тому насправді воно (бронювання, – ред.) працює майже в автоматичному режимі. Ключове – це відповідні звернення з дотриманням відповідних критеріїв, які встановлені постановою уряду. Ці критерії досить прості. Це питання боргу перед бюджетом і питання рівня заробітної плати", – сказав міністр.
За його словами, при дотриманні цих критеріїв бронювання енергетиків відбувається в автоматичному режимі. Водночас Галущенко розповів про випадки "очевидного зловживання такими можливостями", коли, наприклад, на сонячну станцію в 1 МВт подається на бронювання 60 чоловіків.
- У червні 2022 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.
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