У Міненерго стверджують, що бронювання працівників енергетики працює "майже в автоматичному режимі"

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Мені здається, що бронювання у нас працює ефективно. Що ми зробили? По-перше, ми залишили 100% бронювання для енергетиків. Причому це не тільки компанії, які безпосередньо генерують або реалізують електроенергію – це компанії, які здійснюють підрядні роботи, компанії, які виконують певні роботи для відновлення, для ремонтів", – розповів Галущенко.

Він наголосив на важливості таких компаній, адже без їхніх послуг Україна не зможе втримати або відновити ті чи інші енергетичні об'єкти.

"Тому насправді воно (бронювання, – ред.) працює майже в автоматичному режимі. Ключове – це відповідні звернення з дотриманням відповідних критеріїв, які встановлені постановою уряду. Ці критерії досить прості. Це питання боргу перед бюджетом і питання рівня заробітної плати", – сказав міністр.

За його словами, при дотриманні цих критеріїв бронювання енергетиків відбувається в автоматичному режимі. Водночас Галущенко розповів про випадки "очевидного зловживання такими можливостями", коли, наприклад, на сонячну станцію в 1 МВт подається на бронювання 60 чоловіків.