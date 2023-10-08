Ліванська організація "Хезболла" підтримала палестинський напад на Ізраїль і обстріляла ізраїльські позиції

Про це повідомляє газета Welt.

Через добу після нападу радикального ісламського ХАМАСу на Ізраїль ліванська військово-політична організація "Хезболла" обстріляла позиції Ізраїлю на кордоні зі спірними Голанськими висотами.

Бойовики випустили велику кількість ракет і гранат і вразили ізраїльські позиції в спірній зоні, заявила "Хезболла", додавши, що їх напад демонструє солідарність з палестинським.

Протягом доби, під час боїв між ХАМАС та Ізраїлем, "Хезболла" заявляла, що не вступає конфлікт, проте, відомо, що деякі палестинські групи обстрілювали Ізраїль ракетами з території Лівану.

Раніше ізраїльські військові оголосили, що відкрили вогонь по району в Лівані, звідки обстрілювали ізраїльські міста. Спірні ферми Шиба були захоплені Ізраїлем під час Шестиденної війни 1967 року та є частиною сирійських Голанських висот, які Ізраїль анексував у 1981 році. Ліван вважає ферми Шиба своїми.

Проіранське радикальне ісламське угруповання "Хезболла" в Лівані привітало ХАМАС з його "героїчною, широкомасштабною" і "переможною" операцією проти Ізраїлю. "Хезболлу", яка підтримує добрі стосунки з ХАМАСом, підтримує Іран.

Після атак ХАМАС в Ізраїлі виникли побоювання, що "Хезболла" може атакувати країну з півночі. Президент США Джо Байден підтримав Ізраїль і сказав, що зараз "не той момент для будь-якої ворожої антиізраїльської сторони використовувати ці атаки на свою користь".

Події в Ізраїлі: що відомо станом на зараз

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Водночас очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа складає 232 вбитими та 1 627 пораненими.

8 жовтня, ізраїльські війська заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території, тому армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Зокрема ізраїльська авіація завдала удару по комплексу, що належить голові розвідки руху ХАМАС.

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