Армія оборони Ізраїля завдає ударів у відповідь по Лівану

Про це повідомили у телеграмі ЦАХАЛу.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що зранку вдарили по Лівану артилерією. Зазначається, що цьому передували мінометні обстріли з боку Лівану.

"Армія оборони Ізраїлю вжила підготовчих заходів до такого роду можливостей і продовжить діяти в усіх регіонах і в будь-який час, щоб забезпечити безпеку ізраїльських цивільних", - йдеться у повідомленні.

Згодом, за словами ЦАХАЛ, їхній БПЛА завдав удару по інфраструктурі терористів "Хезболли" в районі гори Хар-Дов на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Приблизно о 09:08 винищувачі ЦАХАЛу влучили по комплексу, який належить голові розвідувального відділу терористичної організації ХАМАС.

"ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі Газа", - наголосили у силах оборони Ізраїля.

Події в Ізраїлі: що відомо станом на зараз

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Для ударів по командних пунктах палестинців ЦАГАЛ активно залучав авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Водночас очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії.

Уранці 8 жовтня Саудівський телевізійний канал Al Arabiya оприлюднив втрати як палестинців, так і ізраїльтян протягом першої доби відновленого військового конфлікту. За даними каналу, Ізраїль втратив 300 людей вбитими та не менше 1 600 пораненими. Кількість жертв з боку населеного палестинцями сектора Газа становить 232 вбитими та 1 627 пораненими.

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