Понад 230 тис. канадців підписали петицію з вимогою позбавити Ілона Маска громадянства Канади

Про це йдеться на сайті органу.

У петиції до канадського премʼєр-міністра підписанти деталізували своє прохання тим, що Маск займався діяльністю, що суперечить національним інтересам Канади. Зокрема йдеться, що мільярдер використав свої багатство й владу для впливу на канадські вибори.

"Тепер він став членом іноземного уряду, який намагається стерти канадський суверенітет. Ми закликаємо прем'єр-міністра відкликати статус подвійного громадянства Ілона Маска та негайно відкликати його канадський паспорт", - резюмують у петиції.

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The Guardian уточнює, що канадці можуть отримати сертифікат для представлення цього питання в нижній палаті парламенту Канади - потрібно зібрати 500 підписів.

Водночас Ілон Маск відреагував на петицію та написав у своїй соцмережі Х: "Канада несправжня країна".

Canada is not a real country — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025