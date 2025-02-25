Понад 230 тис. канадців підписали петицію з вимогою позбавити Ілона Маска громадянства Канади
Більше 230 тис. канадців підписали петицію на сайті Палати громад країни з вимогою позбавити американського мільярдера й очільника департаменту в уряді США Ілона Маска громадянства Канади
Про це йдеться на сайті органу.
У петиції до канадського премʼєр-міністра підписанти деталізували своє прохання тим, що Маск займався діяльністю, що суперечить національним інтересам Канади. Зокрема йдеться, що мільярдер використав свої багатство й владу для впливу на канадські вибори.
"Тепер він став членом іноземного уряду, який намагається стерти канадський суверенітет. Ми закликаємо прем'єр-міністра відкликати статус подвійного громадянства Ілона Маска та негайно відкликати його канадський паспорт", - резюмують у петиції.
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The Guardian уточнює, що канадці можуть отримати сертифікат для представлення цього питання в нижній палаті парламенту Канади - потрібно зібрати 500 підписів.
Водночас Ілон Маск відреагував на петицію та написав у своїй соцмережі Х: "Канада несправжня країна".
- Раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо, який іде у відставку, заявив, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів, прокоментувавши заяву президента США Дональда Трампа, що "країні варто стати 51-м штатом США". Маск у коментарі назвав Трюдо "дівчинкою".
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