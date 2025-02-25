"Виглядає, наче українська влада сумнівається в легітимності президента": нардеп Княжицький про постанову щодо підтримки демократії в умовах війни

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у парламенті, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Княжицький наголосив, що у всіх є розуміння, що згідно з законом та практикою, проведення виборів під час воєнних дій неможливе і помилкове. Водночас виборів в Україні вимагала РФ, а зараз цю тезу підхопили у США.

На думку депутата, ухваленням постанови про підтримку демократії ВРУ компрометує президента України Володимира Зеленського.

"Ціла купа норм, які були сформульовані в цій постанові, по-перше, компрометують чинного президента, бо виглядає так, що українська парламентська влада сумнівається в легітимності президента, а в нас таких сумнівів немає. По-друге, там сказано, що вибори треба проводити після досягнення справедливого всеосяжного миру. Всеосяжний справедливий мир – це тоді, коли ми повернемо всі українські території, і Росія нам заплатить репарації, а Путін і всі інші злочинці будуть ув'язнені. Чи означає це, що ми закликаємо до цього часу не проводити вибори? Тоді це постанова не за демократію, а проти демократії", - сказав він.

Княжицький зазначив, що "Європейська Солідарність" під час підготовки постанови пропонувала поправки, але їх не винесли на голосування. Він додав, що постанова не має особливої юридичної сили й несе рекомендаційний характер.

"В цьому випадку Верховна Рада цією постановою, як я вже казав, засумнівалася в легітимності президента Зеленського. В "ЄС" таких сумнівів немає. І запропонувала проводити вибори лише тільки тоді, коли мир буде всеосяжний і справедливий. Ми проти цього, тому що ми вважаємо, що умови для демократичних виборів можуть настати скоріше. А справедливого всеосяжного миру ми можемо добиватися навіть після виборів", - підсумував він.