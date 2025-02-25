Трамп хоче зміни влади в Україні
Булінг Зеленського з боку Трампа породжує суперечливу гаму емоцій в українців. Там є дійсно співчутливе рівняння на особу президента та щира патріотична стійкість
Проблема в тому, що глибша і відверта раціоналізація цих народних реакцій може бути повернута як завгодно — як сприяння операціям РФ, як технологія для утримання рейтингу Зеленського, як робота на американські групи впливу, як поклик фантазій корисних ідіотів у колективному відчаї тощо.
У деяких кластерах суспільства помітні передпанічні настрої щодо долі західної допомоги, відсутність якої, на думку звичайних громадян, може призвести до катастрофи на фронті, окупації більшої частини земель та більшої вразливості до ракетно-дронових атак по житловій інфраструктурі.
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Страх реальної війни повернувся в українські домівки цивільних, що вже призвичаїлись до трирічної катастрофи.
Одне точно можу сказати: в оточенні президента, у провладному середовищі депутатів та чиновників усі ці акції солідарності з президентом виглядають не більше як формальний протокол. Насправді політичний клас заглибився в пошук сценаріїв виживання та алгоритмів політичного перезавантаження.
Трамп хоче зміни влади в Україні. І це його особиста лебедина пісня.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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