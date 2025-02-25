В українській і кримськотатарській Вікіпедії вперше відбудеться конкурс статей про Рамадан

Про це повідомила пресслужба ГО "Вікімедіа Україна".

Ініціатива "Вікі любить Рамадан 2025" спрямована на розширення можливостей недостатньо представлених спільнот і просування культурної документації різними мовами. Вона має на меті заповнити прогалини в знаннях про традиції Рамадану й історію ісламу в проєктах Вікімедіа.

"Культура і традиції мусульман мало представлені в українській Вікіпедії, і більшість статей, які є хоча б в англомовному розділі, не перекладені українською. Ми вирішили долучитися до міжнародної кампанії "Вікі любить Рамадан", щоб більше розповісти про мусульманську культуру та це свято. Під час конкурсу всі охочі можуть створювати статті про святині, культуру, літературу та видатних особистостей ісламу. Крім української Вікіпедії, кампанія відбудеться також у кримськотатарському розділі, адже святкування Рамадану тісно пов'язане з культурою кримських татар", – розповіла Мар’яна Сеньків, членкиня правління ГО "Вікімедіа Україна" та міжнародної організаційної команди проєкту "Вікі любить Рамадан".

Узяти участь у конкурсів можуть усі охочі. Для цього потрібно перейти на сторінку конкурсу у Вікіпедії, створити або увійти у свій акаунт, записатися до списку учасників, обрати статтю зі списку запропонованих та створити, перекласти чи покращити її.

Для охочих узяти участь 4 березня проведуть вебінар. Організатори розкажуть більше про акцію, покажуть процес додавання статті й дадуть відповіді на запитання щодо конкурсу.

Найбільш активних учасників та учасниць чекатимуть призи та сувеніри.

Тематика конкурсу "Вікі любить Рамадан 2025":

Релігійні обряди: статті про піст (саум), молитви (таравіх, тахаджуд), закят аль-фітр і святкування Ід аль-фітр

Історія Рамадану: історичне походження та розвиток Рамадану з часом

Культурні аспекти: як святкують Рамадан у різних країнах і спільнотах, включаючи культурні традиції, такі як іфтар і сухур

Видатні діячі: внесок ключових ісламських вчених, релігійних лідерів і видатних особистостей, пов'язаних з Рамаданом

Рамадан і мистецтво: поезія, музика та література, натхненні Рамаданом, і те, як Рамадан вплинув на культуру

Їжа та традиції: статті про традиційні страви Рамадану, рецепти іфтара та сухуру, а також кулінарні звичаї різних культур.

"Вікі любить Рамадан" в Україні проходить за підтримки громадської організації "Вікімедіа Україна", конкурс у кримськотатарській Вікіпедії підтримує Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Довідково. Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту, молитви, прощення, надії, терпіння та роздумів. Протягом місяця правовірні мусульмани вдень відмовляються від вживання їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Піст починається з початком світанку після ранкової молитви й закінчується після заходу сонця з вечірньою молитвою. Цей звичай є одним зі способів духовного очищення та навчання самоконтролю. Цього року Рамадан триватиме з 28 лютого до 29 березня.