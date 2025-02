Книжка "Життєписи цезарів" про римських імператорів увійшла до списку бестселерів через 2000 років після написання

Про це повідомляє The Guardian.

Перекладена англійською з латини співведучим подкасту The Rest Is History Томом Голландом книжка "Життєписи цезарів" (The Lives of the Caesars) потрапила до списку бестселерів Sunday Times серед нонфікшену у твердій палітурці.

На початку II століття римський учений Светоній записав хроніку драм першої групи римських імператорів, а тепер їхні нерозсудливість і ексцентричність стали популярними в книгарнях Великої Британії. У видавництві Penguin Classics зазначили, що ця книжка є першою з їхньої класики наукової літератури в твердій палітурці, яка з’явилася в списку.

"Життєписи цезарів" - це збірка з 12 біографій, що висвітлюють правління Юлія Цезаря та перших 11 римських імператорів. Почувши, що він потрапив у топи продажів, Голланд відзначив, що захоплюється Светонієм, який "здатен потрапити до списку бестселерів через два тисячоліття".

Книжка вийшла англійською мовою 13 лютого. Українською "Життєписи цезарів" вийшли у 2023 році у видавництві "Апріорі" у перекладі Павла Содомори.

Светоній написав "Життєписи цезарів", також відомі як "Дванадцять Цезарів", на початку ІІ століття нашої ери під час правління Адріана.

"Я думаю, що причина, чому він завжди був популярним, полягає в тому, що книжка сповнена найсенсаційніших пліток. Це щось на зразок стародавнього Риму. Вона сповнена скандалів та надзвичайних деталей, але вона також дуже психологічно прониклива. Це як дуже пишномовна колонка пліток", - поділився Голланд.