У Пентагоні підтвердили, що збройна підтримка України не підпадає під обмеження США щодо міжнародних допомог

Це Пентагон підтвердив українській службі Голосу Америки.

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", - зазначили у міноборони США.

Відтак, указ Трампа не вплине на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA та не скасує чинних контрактів на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які оформлювала адміністрація попереднього президента Джо Байдена.

Разом з тим, невідомо, чи вплине указ Трампа на невійськову допомогу Україні.