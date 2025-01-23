У Пентагоні підтвердили, що збройна підтримка України не підпадає під обмеження США щодо міжнародних допомог
У міністерстві оборони США підтвердили, що указ президента Дональда Трампа щодо тимчасової зупинки усіх програм зовнішньої підтримки не стосується безпекової допомоги Україні
Це Пентагон підтвердив українській службі Голосу Америки.
"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", - зазначили у міноборони США.
Відтак, указ Трампа не вплине на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA та не скасує чинних контрактів на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які оформлювала адміністрація попереднього президента Джо Байдена.
Разом з тим, невідомо, чи вплине указ Трампа на невійськову допомогу Україні.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у перший день правління тимчасово зупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
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