Неповнолітні дівчата в Києві побили 13-річну школярку. Відкрито кримінальне провадження

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Увечері в четвер, 23 січня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому було знято, як дівчата бʼють по обличчю неповнолітню дівчину на спортивному майданчику.

Як стало попередньо відомо, дівчата покликали потерпілу на прогулянку. Згодом між ними виник конфлікт. Двоє кривдниць завдавали 13-річній школярці тілесних ушкоджень, а ще одна витягнула телефон і почала фільмувати це все на відео.

Правоохоронці встановили особу потерпілою дівчинки. Також встановили двох учасниць конфлікту – 15-річну, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, яка знімала відео знущань з 13-річної дівчини на телефон. Поліція встановлює особу третьої учасниці інциденту.

За цим фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (побої ті мордування) Кримінального кодексу України.