Неповнолітні дівчата в Києві побили 13-річну школярку. Відкрито кримінальне провадження
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі Києва
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Увечері в четвер, 23 січня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому було знято, як дівчата бʼють по обличчю неповнолітню дівчину на спортивному майданчику.
Як стало попередньо відомо, дівчата покликали потерпілу на прогулянку. Згодом між ними виник конфлікт. Двоє кривдниць завдавали 13-річній школярці тілесних ушкоджень, а ще одна витягнула телефон і почала фільмувати це все на відео.
Правоохоронці встановили особу потерпілою дівчинки. Також встановили двох учасниць конфлікту – 15-річну, яка завдавала ударів, та 14-річну ученицю місцевої школи, яка знімала відео знущань з 13-річної дівчини на телефон. Поліція встановлює особу третьої учасниці інциденту.
За цим фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (побої ті мордування) Кримінального кодексу України.
- У Білій Церкві підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку. Група молодих людей оточила школярку, коли та гуляла зі своїм собакою. Кривдники забрали в неї тварину, аби дитина не втекла. Прочитали над нею молитву, погрожували, принижували, а потім били руками й ногами в обличчя, живіт та інші частини тіла, навіть використали газовий балончик. Поліція розпочала розслідування щодо семи осіб.
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