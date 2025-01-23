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Федеральний суддя призупинив дію наказу Трампа про скасування права громадянства за народженням

Дар'я Куркіна
23 січня, 2025 четвер
22:51
Світ Дональд Трамп

У США федеральний суддя Джон Когенхауер тимчасово заблокував наказ президента Дональда Трампа про скасування отримання американського громадянства за правом народження, назвавши його "відверто неконституційним"

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Про це пише Reuters.

Федеральний суддя, призначений на посаду за президентства Рональда Рейгана, відповідно до наполягань штатів Вашингтон, Арізона, Іллінойс та Орегон, видав наказ про тимчасову заборону указу президента США.

"Мені важко зрозуміти, як член адвокатури може однозначно заявити, що цей наказ є конституційним… Я був при посаді більше чотирьох десятиліть. Я не можу згадати інший випадок, коли представлене питання було таким же зрозумілим, як це. Це відверто неконституційний наказ", - прокоментував Когенхауер.

У 1868 році до конституції США внесли 14-ту поправку, за якою всі люди, народжені на американській землі, отримували громадянство США.

Дональд Трамп у перший день перебування на посаді президента, 20 січня, підписав указ під назвою "Захист значення та цінності громадянства США", який анулює 14-ту поправку. Він має набути чинності через 30 днів з моменту підписання.

Згідно з наказом Трампа, дітям, народженим у США після 19 лютого і чиї батьки не є громадянами Штатів чи законними постійними жителями,  заборонять отримувати номери соціального страхування, різні державні пільги та можливість працювати на законних підставах у майбутньому.

За інформацією демократичних штатів, у разі набрання чинності указу більше 150 тис. новонароджених дітей позбавлять громадянства США.

  • Водночас генеральні прокурори від Демократичної партії 22 штатів подали позов до федерального суду, щоб оскаржити указ президента США Дональда Трампа про скасування громадянства дітям мігрантів, які отримали його за правом народження в країні.
Теги:
Новини
Суспільство
Дональд Трамп
США
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