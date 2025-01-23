Маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не лише з України, а й з Білорусі, – Тихановська
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська стверджує, що російська присутність у Білорусі є загрозою як для білорусів, так і для всього регіону
Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.
Так, Тихановську попросили прокоментувати інформацію про нібито розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.
"Насправді реального підтвердження того, що ядерна зброя дійсно перебуває в Білорусі, поки немає. Але вся необхідна інфраструктура створена. Звісно, і "Орешник", і ядерна зброя – це все інструменти інформаційно-психологічної війни. Їхня мета – створити тиск на західні країни, відволікти ресурси від України та змусити Польщу та інших союзників витрачати більше на власну оборону", - сказала опозиціонерка.
"Для Путіна і ядерна зброя, і "Орешник" – це також можливість мати більший контроль над Білоруссю. Бо зрозуміло, що всю цю зброю в Білорусі контролюватиме Путін", - додала вона.
За її словами, білоруська опозиція наполягатиме на виведенні військ РФ не лише з України, а й із Білорусі.
"Російська присутність у Білорусі є загрозою як для білорусів, так і для всього регіону. Тому ми наполягаємо: якщо будуть переговори стосовно України, ми маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не тільки з України, а й з Білорусі. Тільки таким чином можна забезпечити стійкий мир!" - наголосила політикиня.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада 2024 року РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру.
- 6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.
- Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник".
Читайте також: "Рубеж", "Орешник", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе