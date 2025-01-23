Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не лише з України, а й з Білорусі, – Тихановська
Ексклюзив

Маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не лише з України, а й з Білорусі, – Тихановська

Юлія Юліна
23 січня, 2025 четвер
23:50
Світ Світлана Тихановська

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська стверджує, що російська присутність у Білорусі є загрозою як для білорусів, так і для всього регіону

Зміст

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

Так, Тихановську попросили прокоментувати інформацію про нібито розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.

"Насправді реального підтвердження того, що ядерна зброя дійсно перебуває в Білорусі, поки немає. Але вся необхідна інфраструктура створена. Звісно, і "Орешник", і ядерна зброя – це все інструменти інформаційно-психологічної війни. Їхня мета – створити тиск на західні країни, відволікти ресурси від України та змусити Польщу та інших союзників витрачати більше на власну оборону", - сказала опозиціонерка.

"Для Путіна і ядерна зброя, і "Орешник" – це також можливість мати більший контроль над Білоруссю. Бо зрозуміло, що всю цю зброю в Білорусі контролюватиме Путін", - додала вона.

За її словами, білоруська опозиція наполягатиме на виведенні військ РФ не лише з України, а й із Білорусі.

"Російська присутність у Білорусі є загрозою як для білорусів, так і для всього регіону. Тому ми наполягаємо: якщо будуть переговори стосовно України, ми маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не тільки з України, а й з Білорусі. Тільки таким чином можна забезпечити стійкий мир!" - наголосила політикиня.

Читайте також: "Рубеж", "Орешник", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро

Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Світлана Тихановська
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.87
    Купівля 41.87
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.51
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 січня
00:22
Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 7-го туру
2025, четвер
23 січня
23:58
штучний інтелект
Трамп скасував частину директив, які "перешкоджали американським інноваціям у сфері ШІ"
23:24
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила на територію України БПЛА: ситуація ввечері 23 січня
23:23
Дональд Трамп
Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
23:16
дитина_плач
Неповнолітні дівчата в Києві побили 13-річну школярку. Відкрито кримінальне провадження
22:51
Дональд Трамп
Федеральний суддя призупинив дію наказу Трампа про скасування права громадянства за народженням
22:45
Ексклюзив
"Без вільної України не буде вільної Білорусі": Тихановська розповіла про співпрацю з Києвом
22:41
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 119 боєзіткнень: на Покровському напрямку росіяни здійснили 63 атаки
22:08
МЗС України
Київ не обговорював питання мобілізаційного віку з новою адміністрацією США, - МЗС
21:48
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 52, є загиблий: усі подробиці
21:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина консультуватиметься зі США, чи підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - МЗС
21:39
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наразі ми не розуміємо, які "джокери" є в Путіна, - генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос
21:30
Світлана Тихановська
Більшість військових у Білорусі виступає проти участі у війні, – Тихановська
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові ракети з КНДР на фронт РФ та ризик оперативного оточення ЗСУ на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:22
Пентагон
У Пентагоні підтвердили, що збройна підтримка України не підпадає під обмеження США щодо міжнародних допомог
21:09
Аргентина. Хав'єр Мілей
Президент Аргентини розповів про формування "альянсу народів", серед партнерів якого Маск, Трамп і Орбан
20:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав одним із найважливіших ключів до миру енергоресурси, зокрема, нафту
20:42
Олександр Сирський
Сирський назвав головні висновки операції Сил оборони в Курській області
20:17
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп проситиме Саудівську Аравію й ОПЕК знизити вартість ціну на нафту: каже, що тоді війна РФ проти України припинилася б
20:15
Ексклюзив
Світлана Тихановська
У Білорусі зберігаються продемократичні й антивоєнні настрої, – Тихановська
20:00
OPINION
Важливо позбуватися наївного враження, що "весь світ за нас"
19:51
телевізор телебачення
В Україні розширили список заборонених сайтів з піратськими фільмами
19:46
Ілон Маск і Беньямін Нетаньягу
"Великий друг Ізраїлю": Нетаньягу заступився за Маска, якого критикують за жест, схожий на нацистське вітання
19:38
OpenAI
Російські хакери взяли відповідальність за збій ChatGPT, бо "ним користувалися ЗСУ", - ЗМІ
19:38
Юрій Кормишкін
Справа про незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: дві підозри оголосили її чоловікові-бізнесмену
19:31
Ексклюзив
миротворці ООН
Ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не може бути, - голова ВГО "Україна в НАТО" Романюк
19:26
Оновлено
Марк Рютте
Рютте запевнив, що Європа може платити за зброю США для України. МЗС відреагувало
19:07
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив про намір закрити кордони для нелегальних мігрантів
19:06
Церемонія премії "Оскар" відбудеться 2 березня, але без виступів наживо, щоб вшанувати жертв лісових пожеж у Лос-Анджелесі
18:59
Пресреліз
Премія відповідальності 2024
Премія відповідальності 2024 оголосила короткий список та лауреатів
18:59
Дональд Трамп
Трамп заявив, що хотів би "найближчим часом зустрітися з Путіним, аби закінчити цю війну"
18:45
Головний прокурор МКС запросив ордери на арешт лідерів Талібану через переслідування жінок
18:45
Ексклюзив
Трамп зможе натиснути на Путіна й змусити його до перемовин з Україною, – Тихановська
18:36
В Україні запускають реаліті про допомогу родинам військових "Сюрприз для родини"
18:32
Олександр Сирський
Сирський заявив, що цензура у воєнний час потрібна, але не така, як у КНДР
18:17
Олександр Лукашенко
МЗС про "вибори" Лукашенка: "Для України питання його легітимності не є актуальним"
18:15
Дональд Трамп
The Times: Мирна угода Трампа з Україною допоможе Росії здійснити перегрупування, - командувач армією
18:13
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо РФ обрізати доходи, то Путін не зможе утримувати навіть території, які тимчасово захопив, - політолог Димов
18:06
МЗС України
МЗС України про заяви Фіцо щодо нібито підготовки Майдану у Словаччині: "Стандартна казка"
18:04
Емілія Перес
Американська кіноакадемія оголосила всіх номінантів на "Оскар-2025", "Емілія Перес" претендує на 13 нагород
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV