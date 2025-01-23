Маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не лише з України, а й з Білорусі, – Тихановська

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

Так, Тихановську попросили прокоментувати інформацію про нібито розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.



"Насправді реального підтвердження того, що ядерна зброя дійсно перебуває в Білорусі, поки немає. Але вся необхідна інфраструктура створена. Звісно, і "Орешник", і ядерна зброя – це все інструменти інформаційно-психологічної війни. Їхня мета – створити тиск на західні країни, відволікти ресурси від України та змусити Польщу та інших союзників витрачати більше на власну оборону", - сказала опозиціонерка.

"Для Путіна і ядерна зброя, і "Орешник" – це також можливість мати більший контроль над Білоруссю. Бо зрозуміло, що всю цю зброю в Білорусі контролюватиме Путін", - додала вона.

За її словами, білоруська опозиція наполягатиме на виведенні військ РФ не лише з України, а й із Білорусі.



"Російська присутність у Білорусі є загрозою як для білорусів, так і для всього регіону. Тому ми наполягаємо: якщо будуть переговори стосовно України, ми маємо вимагати виведення російських військ і озброєння не тільки з України, а й з Білорусі. Тільки таким чином можна забезпечити стійкий мир!" - наголосила політикиня.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада 2024 року РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру.

6 грудня Путін припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.

Пізніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник".

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