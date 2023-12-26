Ймовірність агресії РФ проти НАТО збільшиться, якщо Захід перестане підтримувати Україну, - Науседа

Про це інформує Delfi.

На думку литовського президента, все залежить від того, як розвиватимуться події в Україні.

"Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", - заявив Науседа, коментуючи погрози Росії на адресу НАТО.

Президент Литви додав, що "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".