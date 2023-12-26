Ймовірність агресії РФ проти НАТО збільшиться, якщо Захід перестане підтримувати Україну, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, то ймовірність російської агресії проти країн-членів НАТО зросте
Про це інформує Delfi.
На думку литовського президента, все залежить від того, як розвиватимуться події в Україні.
"Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", - заявив Науседа, коментуючи погрози Росії на адресу НАТО.
Президент Литви додав, що "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".
- 6 листопада президент Литви Гітанас Науседа заявив, що через фокус уваги світу на нових конфліктах дипломатичні зусилля Литви мають бути спрямовані на міжнародну підтримку України.
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