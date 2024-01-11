Володимир Зеленський прибув з візитом до Естонії
Уранці четверга, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до естонської столиці Таллінну
Про це повідомив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.
Зазначається, що разом з президентом Зеленським до Естонії приїхав глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на її боці, і разом ми переможемо у цій війні", - написав у Х Тсахкна.
- Учора Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви: очільник країни Ґітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро. Також Зеленський зустрівся з очільницею уряду та парламенту Литви.
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