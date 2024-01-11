Володимир Зеленський прибув з візитом до Естонії

Про це повідомив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Зазначається, що разом з президентом Зеленським до Естонії приїхав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на її боці, і разом ми переможемо у цій війні", - написав у Х Тсахкна.