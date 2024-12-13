Путін непередбачуваний і може зіграти в "російську рулетку", - полковник запасу Стельмах про ризик застосування РФ ядерної зброї

Таку думку висловив полковник запасу (заступник командира ракетного полку РСД-10 "Піонер" (1988-1992), в.о.начальника відділу контролю за ядерним роззброєнням України Центру верифікації ЗСУ (1992-1995)) Микола Стельмах в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін може зіграти в "російську рулетку", щоб побачити, чи пасує Захід перед ним. Я майже впевнений, що він готовий до застосування ядерної зброї. На його загрози нам треба розвивати свої озброєні програми. Ніхто, ні американці, ні німці, ні французи не захистять нашу батьківщину. Це повинні робити ми самі, разом, спільно, бо нам жити на цій землі. Так, наші ракетні програми були заморожені. Але за три роки війни ми тільки зараз чуємо про якісь нові розробки. Чому цього не було 10-15 років тому? Я цього не розумію", - зазначив він.

Коментуючи загрозу удару ракетою "Орешник" по території України, Стельмах припустив, що противник може вдатися до такого кроку найближчим часом.

"Вони можуть запустити ракету 17 грудня, коли виповнюється 65 років створення ракетних військ стратегічного призначення. Росіяни завжди виконують щось до певної дати, як 7 листопада або 23 лютого. Я вважаю, що вони будуть запускати цю ракету, звісно, якщо їм вдасться. Адже технічні проблеми можуть завадити запуску. Я особисто був свідком, як ракета не запустилася через технічну несправність, коли одна кнопка запала і пуску не було", - сказав він.

За словами полковник запасу, запускати "Орешник" без ядерного бойового блоку немає сенсу. Проте для такої ж загрози необов'язково застосовувати саме таку ракету.

"Марк Солонін в одному зі своїх інтерв'ю показав, що 1 кг, який падає з висоти 140 км, має таку ж кінетичну енергію, як 1 кг тринітротолуолу. Тобто 200 кг в одному бойовому блоці - це як 250 кг авіаційна бомба, зона ураження якої 57 м, на відстані 70 м ніхто не постраждає. Що вони цим досягли? Нічого. Це було залякування. У них залишилося цих ракет, можливо, три - п'ять, не більше. Але навіщо використовувати цю ракету для тактичного ядерного заряду, коли є Х-55, Х-555, Х-101, "Іскандер-К", "Іскандер-М", "Калібр", які можуть нести ядерний заряд?", - додав він.