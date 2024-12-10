Путін заявив, що "Орешник" майже виключає необхідність застосування ядерної зброї

Про це пише РБК.

За словами Путіна, наявність достатньої кількості таких ракет, як "Орешник", фактично виключає необхідність застосування ядерної зброї.

"Якщо розібратися, то достатньо цих сучасних систем зброї ставить просто на межу практично відсутність необхідності застосування ядерної зброї", - заявив російський диктатор.

Путін зазначив, що Росія має запас таких ракет, готових до застосування, а їхнє серійне виробництво вже організовано. Де саме їх виробляють, він не уточнив.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.

28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.

6 грудня Путин припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.

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