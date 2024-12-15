У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні

Про це він розповів в інтерв’ю CBS News.

Коментуючи нещодавню зустріч Трампа й Орбана у США та ідею "різдвяного перемир'я" угорського прем'єра, Волц висловив сподівання, що "весь світ хотів би бачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України".

"Ми повинні зупинити бойові дії. І знаєте, якщо йдеться про певний вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки ми дуже уважно подивимось, що це означає", - додав він.

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При цьому Волц відмовився коментувати будь-які деталі щодо майбутньої політики адміністрації Трампа стосовно України.

"Цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі й інші, обговорюють, як… покласти край конфлікту", - заявив посадовець.

Він також наголосив на тому, що Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася".

"Як нам закінчити війну? Хто за столом переговорів? Як посадити всі сторони за стіл переговорів і які рамки для угоди? Це ті речі, які ми обмірковуємо з його фантастичною командою, яку він збирає", - додав Волц.