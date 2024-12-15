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У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні

Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
19:54
Світ Дональд Трамп і Майк Волтц

Номінований новообраним президентом США Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майкл Волц вважає, що у світі були б раді "певному припиненню" бойових дій в Україні на зразок запропонованого Віктором Орбаном "різдвяного перемир'я"

Зміст

Про це він розповів в інтерв’ю CBS News.

Коментуючи нещодавню зустріч Трампа й Орбана у США та ідею "різдвяного перемир'я" угорського прем'єра, Волц висловив сподівання, що "весь світ хотів би бачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України".

"Ми повинні зупинити бойові дії. І знаєте, якщо йдеться про певний вид припинення вогню як перший крок, знову ж таки ми дуже уважно подивимось, що це означає", - додав він.

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При цьому Волц відмовився коментувати будь-які деталі щодо майбутньої політики адміністрації Трампа стосовно України.

"Цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на тій зустрічі й інші, обговорюють, як… покласти край конфлікту", - заявив посадовець.

Він також наголосив на тому, що Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася".

"Як нам закінчити війну? Хто за столом переговорів? Як посадити всі сторони за стіл переговорів і які рамки для угоди? Це ті речі, які ми обмірковуємо з його фантастичною командою, яку він збирає", - додав Волц.

  • Нагадаємо, що 11 грудня угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими. Згодом радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що угорська сторона нічого не обговорювала з Україною, а також не попереджала про свої контакти з Москвою. 
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
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