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Ексклюзив

Портников розповів, як може діяти Трамп, якщо Путін не піде на його умови про завершення війни

Віталій Бесараб
14 грудня, 2024 субота
20:15
Війна з Росією трамп путін

Журналіст Віталій Портников вважає, що Трамп може просто відсторонитись від російсько-української війни та заявити, що це європейський конфлікт, якщо Путін не піде на його умови завершення бойових дій

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, якщо російський диктатор Путін не піде на умови Трампа щодо завершення війни, то нова адміністрація президента США буде далі підтримувати Україну. Такий сценарій можливий, але необовʼязково, що саме так і буде. Дональд Трамп може підтримувати Україну так, як це виглядало в часи Джо Байдена. Я цілком припускаю, що саме так можуть розгортатись події", - пояснив Портников

За словами Портникова, Дональд Трамп намагається зобразити недоговороздатною не лише Росію, а й Україну також.

"Може бути й інша історія. Дональд Трамп може просто сказати, що він намагався зробити все що міг, але сторони недоговороздатні. Йому вкрай важливо зобразити недоговороздатною не тільки Росію, а й Україну також. В цьому плані, я гадаю, він готовий діяти. Тобто, або він обирає варіант, що не кидає Україну і продовжує допомагати. Трамп же говорить, що єдина можливість забезпечити мир й домовитись полягає в тому, щоб не кидати Україну. Втім, якщо забезпечити мир й домовитись не вдається? Чи витікає з цієї фрази, що в такому випадку не кидати Україну? От він може заявити, що неможливо досягти миру й домовитись про завершення війни, тоді навіщо США підтримувати Україну, якщо їхня ціль недосяжна. Тоді виникає більш реалістичне питання. Трамп може прямо заявити, що це європейський конфлікт і відсторонитись від цієї війни. Я цілком допускаю, що такий сценарій розвитку подій цілком ймовірний", - додав він.

  • 13 грудня NBC із посиланням на власні джерела повідомили, що команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки веде перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо "пошуку способу" закінчення війни.
  • Водночас Кіт Келлог, майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії, висловив переконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.


 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
російська армія
окупанти
Дональд Трамп
переговори з РФ
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