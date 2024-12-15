У Японії два дні поспіль відкладають запуск космічної ракети через сильний вітер
У неділю, 15 груня, японський стартап Space One Co. другиє день поспіль відкладає запланований запуск ракети з комерційного космодрому в західній префектурі Вакаяма через сильний вітер
Про це інформує Kyodo News.
Компанія оголосила, що буде готова до запуску в середу вранці. Раніше старт ракети планувався на суботу, 14 грудня.
"Я трохи розчарований, але у нас немає іншого вибору, окрім як з нетерпінням чекати наступної спроби", - заявив губернатор Вакаями Шухей Кісімото.
У виданні зазначили, що Space One намагається стати першою японською компанією, яка виведе супутник на орбіту, після невдалої спроби у березні цього року. Успішний запуск сприятиме розвитку японської космічної галузі, яка поки що відстає від інших провідних економік у цій сфері.
Довідково: Стартап, заснований у 2018 році приватними компаніями, має на меті знизити витрати на космічні послуги та забезпечити регулярні ракетні запуски. Плани передбачають запуск 18-метрової твердопаливної ракети Kairos No. 2.
- У вівторок, 26 листопада, Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) провело другий випробувальний запуск легкої ракети Epsilon S. Політ завершився невдачею.
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