У Японії під час випробування загорілася космічна ракета

Про це інформує Bloomberg.

Проблеми виникли на 49-й секунді після початку наземного тестування, яке проходило в космічному центрі Танегасіма в префектурі Кагосіма, після того, як двигун другого ступеню ракети Epsilon S вийшов з ладу.

Під час прямої трансляції на японському телебаченні було видно клуби диму, що здіймалися над місцем інциденту. Інформації про постраждалих немає, а причини загоряння наразі не встановлені.

Цей інцидент негативно позначився на акціях виробників ракети - компанії IHI Corp., яка спільно з JAXA розробила Epsilon S. Вона зазнала 7% падіння курсу своїх акцій на початку торгів.

Перший запуск Epsilon заплановано на березень наступного року, але ця невдача стала другою після подібного інциденту, який стався минулого року, що може призвести до подальших затримок.

JAXA продовжує наполягати на необхідності збільшення частоти запусків своїх ракет. Окрім Epsilon, агентство також працює над ракетою важкого навантаження H3, яка вже здійснила свій перший політ у лютому цього року.

Проте японські розробники ракет стикаються з серйозною конкуренцією з боку SpaceX Ілона Маска, яка виконує понад 100 запусків на рік, включаючи багаторазові місії.