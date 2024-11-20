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Головна Технології SpaceX випробував ракету Starship у Техасі. За пуском спостерігав Трамп

SpaceX випробував ракету Starship у Техасі. За пуском спостерігав Трамп

Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
10:50
Технології

Компанія SpaceX запустила свою ракетну систему Starship у шостий випробувальний політ. За запуском ракети в штаті Техас спостерігав новообраний президент США Дональд Трамп

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Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Х.

"Я прямую до великого штату Техас, щоб спостерігати за запуском найбільшого об'єкта, який коли-небудь підіймали не тільки в космос, але й просто відривали від землі. Хай щастить Ілону Маску і великим патріотам, які беруть участь у цьому неймовірному проєкті", - написав Трамп 19 листопада.

Як повідомили в Space X, шостий випробувальний політ провели у вівторок, 19 листопада, щоб розширити можливості корабля і ракети-носія та наблизитись до повторного використання всієї системи.

"Starship завершив ще один успішний підйом, вивівши його на очікувану траєкторію. Корабель успішно перезапустив один двигун Raptor, перебуваючи в космосі, продемонструвавши можливості, необхідні для проведення деорбітального спалювання корабля перед початком повністю орбітальних місій", - йдеться в повідомленні.

  • У понеділок, 14 жовтня, космічний корабель NASA Europa Clipper на ракеті Falcon Heavy компанії SpaceX вивели у космос для дослідження супутника Юпітера – Європи.
Теги:
Відео
Новини
Світ
космос
Дональд Трамп
Ілон Маск
США
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