SpaceX випробував ракету Starship у Техасі. За пуском спостерігав Трамп
Компанія SpaceX запустила свою ракетну систему Starship у шостий випробувальний політ. За запуском ракети в штаті Техас спостерігав новообраний президент США Дональд Трамп
Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Х.
"Я прямую до великого штату Техас, щоб спостерігати за запуском найбільшого об'єкта, який коли-небудь підіймали не тільки в космос, але й просто відривали від землі. Хай щастить Ілону Маску і великим патріотам, які беруть участь у цьому неймовірному проєкті", - написав Трамп 19 листопада.
Як повідомили в Space X, шостий випробувальний політ провели у вівторок, 19 листопада, щоб розширити можливості корабля і ракети-носія та наблизитись до повторного використання всієї системи.
"Starship завершив ще один успішний підйом, вивівши його на очікувану траєкторію. Корабель успішно перезапустив один двигун Raptor, перебуваючи в космосі, продемонструвавши можливості, необхідні для проведення деорбітального спалювання корабля перед початком повністю орбітальних місій", - йдеться в повідомленні.
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