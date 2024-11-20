SpaceX випробував ракету Starship у Техасі. За пуском спостерігав Трамп

Про це повідомив Дональд Трамп у соцмережі Х.

"Я прямую до великого штату Техас, щоб спостерігати за запуском найбільшого об'єкта, який коли-небудь підіймали не тільки в космос, але й просто відривали від землі. Хай щастить Ілону Маску і великим патріотам, які беруть участь у цьому неймовірному проєкті", - написав Трамп 19 листопада.

Як повідомили в Space X, шостий випробувальний політ провели у вівторок, 19 листопада, щоб розширити можливості корабля і ракети-носія та наблизитись до повторного використання всієї системи.

"Starship завершив ще один успішний підйом, вивівши його на очікувану траєкторію. Корабель успішно перезапустив один двигун Raptor, перебуваючи в космосі, продемонструвавши можливості, необхідні для проведення деорбітального спалювання корабля перед початком повністю орбітальних місій", - йдеться в повідомленні.

With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6 — SpaceX (@SpaceX) November 20, 2024