NASA і SpaceX запустили корабель для дослідження супутника Юпітера, який може бути придатним для життя

Про це повідомляє CNN.

Пуск відбувся з космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді о 12:06 за місцевим часом.

Europa Clipper стане першим космічним апаратом NASA, який вивчатиме вкритий льодом океан у нашій Сонячній системі. Він має на меті визначити, чи може супутник Юпітера бути придатним для життя.

Космічний корабель застосовуватиме свої дев’ять спеціальних інструментів, а також проведе гравітаційний експеримент для дослідження океану під товстим крижаним панциром супутника Юпітера.

За оцінками науковців, океан Європи містить вдвічі більше рідкої води, ніж океани Землі.

Falcon Heavy lifts off from pad 39A in Florida for the 11th time! pic.twitter.com/tcZu1LOOOm — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2024