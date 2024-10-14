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NASA і SpaceX запустили корабель для дослідження супутника Юпітера, який може бути придатним для життя

Ксенія Золотова
14 жовтня, 2024 понедiлок
23:09
Технології

У понеділок, 14 жовтня, космічний корабель NASA Europa Clipper на ракеті Falcon Heavy компанії SpaceX вивели у космос для дослідження супутника Юпітера – Європи

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Пуск відбувся з космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді о 12:06 за місцевим часом.

Europa Clipper стане першим космічним апаратом NASA, який вивчатиме вкритий льодом океан у нашій Сонячній системі. Він має на меті визначити, чи може супутник Юпітера бути придатним для життя.

Космічний корабель застосовуватиме свої дев’ять спеціальних інструментів, а також проведе гравітаційний експеримент для дослідження океану під товстим крижаним панциром супутника Юпітера.

За оцінками науковців, океан Європи містить вдвічі більше рідкої води, ніж океани Землі.

  • Іран відправив Росії два супутники місцевого виробництва: Москва має вивести їх на орбіту російським космічним апаратом.
Теги:
Відео
Світ
Наука
космос
США
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