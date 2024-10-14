NASA і SpaceX запустили корабель для дослідження супутника Юпітера, який може бути придатним для життя
У понеділок, 14 жовтня, космічний корабель NASA Europa Clipper на ракеті Falcon Heavy компанії SpaceX вивели у космос для дослідження супутника Юпітера – Європи
Про це повідомляє CNN.
Пуск відбувся з космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді о 12:06 за місцевим часом.
Europa Clipper стане першим космічним апаратом NASA, який вивчатиме вкритий льодом океан у нашій Сонячній системі. Він має на меті визначити, чи може супутник Юпітера бути придатним для життя.
Космічний корабель застосовуватиме свої дев’ять спеціальних інструментів, а також проведе гравітаційний експеримент для дослідження океану під товстим крижаним панциром супутника Юпітера.
За оцінками науковців, океан Європи містить вдвічі більше рідкої води, ніж океани Землі.
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