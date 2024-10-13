Іран надіслав РФ два супутники власного виробництва для запуску в космос, - ЗМІ
Іран відправив Росії два супутники місцевого виробництва: Москва має вивести їх на орбіту російським космічним апаратом
Про це повідомляє Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.
Зазначено, що супутник Kowsar призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю. У матеріалі йдеться, що його розробка та супутника зв'язку Hodhod є "першими суттєвими зусиллями приватного космічного сектору Ірану".
У повідомленні додають: Kowsar можна використовувати в сільському господарстві, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих, коли Hodhod застосовують у супутниковому звʼязку та у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.
Акцентується: запуск супутників спочатку планували на 2023 рік, однак його відклали через проблеми з ракетою-носієм.
Відомо, що РФ у лютому 2022 року також відправила іранські супутники на орбіту, що спричинило занепокоєння в США.
- У березні 2023 року стало відомо, що Іран планує наприкінці 2023 року у співпраці з Росією вивести два супутники власної розробки на орбіту.
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