Іран у співпраці з Росією планує запустити в космос два супутники

Про це інформує Сіньхуа.

Супутники Kowsar і Hodhod, зібрані іранським консорціумом компаній, планують вивести на орбіту в 500 км над поверхнею Землі іноземним ракетою-носієм.

Kowsar - супутник спостереження, має роздільну здатність 3,5 метри на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Супутник має орбітальний термін служби два роки.

Hodhod має використання у галузі Інтернету речей, а також агропромисловості, транспорту та кризового управління.

Повідомляється, що планова дата запуску, якому має посприяти РФ, грудень 2023 року.

Контракт на запуск обох супутників вже укладено, додає Сіньхуа.