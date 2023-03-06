Іран у співпраці з Росією планує запустити в космос два супутники
Іран планує наприкінці 2023 року у співпраці з Росією вивести два супутники власної розробки на орбіту
Про це інформує Сіньхуа.
Супутники Kowsar і Hodhod, зібрані іранським консорціумом компаній, планують вивести на орбіту в 500 км над поверхнею Землі іноземним ракетою-носієм.
Kowsar - супутник спостереження, має роздільну здатність 3,5 метри на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Супутник має орбітальний термін служби два роки.
Hodhod має використання у галузі Інтернету речей, а також агропромисловості, транспорту та кризового управління.
Повідомляється, що планова дата запуску, якому має посприяти РФ, грудень 2023 року.
Контракт на запуск обох супутників вже укладено, додає Сіньхуа.
- 20 лютого стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду. Згодом МАГАТЕ та Іран розпочали обговорення результатів нещодавньої верифікаційної дільності Агентства.
- 24 лютого, в Ірані заявили, що розробили крилату ракету з радіусом дії 1650 км (1025 миль).
- Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що Іран може виготовити розщеплювальні матеріали для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Ірану на переговори щодо ядерної безпеки та заявив, що вони проходили "в атмосфері співпраці".
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