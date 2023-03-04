Голова МАГАТЕ Гроссі покладає "великі сподівання" на переговори з Іраном щодо ядерної безпеки
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув до Ірану на переговори щодо ядерної безпеки та заявив, що вони проходили "в атмосфері співпраці"
Про це поінформували в Reuters.
У п'ятницю Рафаель Гроссі розпочав зустрічі в Тегерані, які, за словами дипломатів, мають на меті підштовхнути Іран до співпраці з розслідуванням МАГАТЕ щодо слідів урану, які були збагачені до рівня, близького до рівня ядерної зброї.
"Говорячи глобально, є два блоки питань, які є важливими. Очевидно, що на нашу спільну роботу покладаються великі надії з метою просування вперед у питаннях, над якими працюють Іран і агентство, з метою прояснення і надання надійних гарантій щодо ядерної програми Ірану", - сказав Гроссі журналістам у Тегерані.
"Другий блок питань, який є дуже важливим, пов'язаний з науково-технічним співробітництвом, яке ми маємо і будемо мати з Іраном", - сказав він, виступаючи разом з Мохаммадом Есламі, головою Організації з атомної енергії Ірану.
Гроссі сказав, що переговори проходять в "атмосфері роботи, чесності та співпраці".
- 20 лютого стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду. Згодом МАГАТЕ та Іран розпочали обговорення результатів нещодавньої верифікаційної дільності Агентства.
- 24 лютого, в Ірані заявили, що розробили крилату ракету з радіусом дії 1650 км (1025 миль).
- Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що Іран може виготовити розщеплювальні матеріали для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.
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