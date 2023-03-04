Про це поінформували в Reuters.

У п'ятницю Рафаель Гроссі розпочав зустрічі в Тегерані, які, за словами дипломатів, мають на меті підштовхнути Іран до співпраці з розслідуванням МАГАТЕ щодо слідів урану, які були збагачені до рівня, близького до рівня ядерної зброї.

"Говорячи глобально, є два блоки питань, які є важливими. Очевидно, що на нашу спільну роботу покладаються великі надії з метою просування вперед у питаннях, над якими працюють Іран і агентство, з метою прояснення і надання надійних гарантій щодо ядерної програми Ірану", - сказав Гроссі журналістам у Тегерані.

"Другий блок питань, який є дуже важливим, пов'язаний з науково-технічним співробітництвом, яке ми маємо і будемо мати з Іраном", - сказав він, виступаючи разом з Мохаммадом Есламі, головою Організації з атомної енергії Ірану.

Гроссі сказав, що переговори проходять в "атмосфері роботи, чесності та співпраці".