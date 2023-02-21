МАГАТЕ та Іран обговорюють верифікацію збагачення урану
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обговорює з Іраном результати нещодавньою верифікаційної дільності Агентства
Про це інформує МАГАТЕ у твіттері.
Обговорення відбувається на тлі нещодавніх повідомлень про виявлення в Ірані збагаченого урану, рівень концентрації якого близький до збройного.
"Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі запевняє, що МАГАТЕ обговорює з Іраном результати нещодавньої верифікаційної діяльності Агентства і поінформує Раду керівників МАГАТЕ за необхідності", - ідеться в повідомленні.
Видання Reuters додає, що МАГАТЕ зазвичай фіксує значні зміни в діяльності Ірану або в спецзвітах для Ради керівників Агентства, або в регулярних щоквартальних звітах, які публікують перед засіданням Ради. Наразі жодного такого звіту не опублікували.
- 20 лютого стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду.
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