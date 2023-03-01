Посадовець Пентагону заявив, що Іран може виготовити матеріали для ядерної бомби за 12 днів, - Reuters
Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що Іран може виготовити розщеплювальні матеріали для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів
Про це поінформували в Reuters.
Заступник міністра оборони США з політичних питань ствердив, що Іран міг би виготовити достатньо розщеплювальних матеріалів для однієї ядерної бомби за "приблизно 12 днів".
Зазначається, що Колін Каль зробив цю заяву, коли один із представників Республіканської партії запитав, чому адміністрація Байдена прагнула відновити дію "ядерної угоди" - Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).
"Ядерний прогрес Ірану відтоді, як ми вийшли з JCPOA, був надзвичайним. У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з JCPOA, Ірану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно близько 12 днів", - ствердив він.
Зазначається, що, попри заяви офіційних осіб США, вони переконані, що Іран досі не опанував технологію фактичного створення бомби.
- 20 лютого стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду. Згодом МАГАТЕ та Іран розпочали обговорення результатів нещодавньої верифікаційної дільності Агентства.
- 24 лютого, в Ірані заявили, що розробили крилату ракету з радіусом дії 1650 км (1025 миль).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.29
Купівля 38.29Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе