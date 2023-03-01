Про це поінформували в Reuters.

Заступник міністра оборони США з політичних питань ствердив, що Іран міг би виготовити достатньо розщеплювальних матеріалів для однієї ядерної бомби за "приблизно 12 днів".

Зазначається, що Колін Каль зробив цю заяву, коли один із представників Республіканської партії запитав, чому адміністрація Байдена прагнула відновити дію "ядерної угоди" - Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA).

"Ядерний прогрес Ірану відтоді, як ми вийшли з JCPOA, був надзвичайним. У 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти з JCPOA, Ірану знадобилося приблизно 12 місяців, щоб виготовити одну бомбу, що розщеплюється. Тепер потрібно близько 12 днів", - ствердив він.

Зазначається, що, попри заяви офіційних осіб США, вони переконані, що Іран досі не опанував технологію фактичного створення бомби.