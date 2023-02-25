Іран заявив про створення крилатої ракети великої дальності

Про це заявив командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджізаде, цитує Reuters.

"Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав Хаджізаде державному телебаченню, яке продемонструвало перші кадри з ракетою "Павех".

Reuters зазначає, що Іран розширив свою ракетну програму всупереч занепокоєнню з боку США та європейських країн. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має характер стримування.