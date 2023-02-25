Іран заявив про створення крилатої ракети великої дальності
У п'ятницю, 24 лютого, в Ірані заявили, що розробили крилату ракету з радіусом дії 1650 км (1025 миль)
Про це заявив командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджізаде, цитує Reuters.
"Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран", - сказав Хаджізаде державному телебаченню, яке продемонструвало перші кадри з ракетою "Павех".
Reuters зазначає, що Іран розширив свою ракетну програму всупереч занепокоєнню з боку США та європейських країн. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має характер стримування.
- 20 лютого стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили в Ірані збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду. Згодом МАГАТЕ та Іран розпочали обговорення результатів нещодавньої верифікаційної дільності Агентства.
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